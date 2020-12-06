У Бердянську поліція оперативно розкрила вбивство місцевого мешканця

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

5 грудня о 05:45 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків по вулиці Мелітопольське шосе, виявлено труп чоловіка 1961 року народження.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники сектору кримінальної поліції відділу. Правоохоронці встановили, що ножове поранення грудної клітини, під час раптово виниклої сварки, потерпілому спричинив 35-річний місцевий мешканець. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину та інші речові докази вилучено.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: у Запоріжжі поліція зачинила лаунж-бар, який працював у нічний час всупереч карантинним обмеженням.

Відділ комунікації поліції Запорізької області