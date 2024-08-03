У Бердичеві поліція розслідує вбивство через ревнощі

1 серпня пізно ввечері правоохоронці отримали повідомлення від медиків про смерть 47-річного містянина, на його тілі були сліди побиття. Поліцейські встановили, що чоловіка вбив його знайомий через ревнощі до дружини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. У квартирі померлого вони застали його знайомого. Саме цей чоловік викликав екстрену медичну допомогу.

За його словами, він гостював у потерпілого. Увечері раптом до оселі увірвався їх спільний знайомий, стягнув господаря з дивана та почав завдавати численні удари руками та ногами по голові й тулубу, а також наступав на нього. Гість намагався втрутитися в конфлікт та припинити протиправні дії, однак не зміг зупинити розлюченого нападника.

Оперативники кримінальної поліції розшукали причетного до події за його місцем проживання. Попередньо, мотив такого вчинку – ревнощі. Того дня чоловікові стало відомо, що потерпілий раніше проявляв надмірну симпатію до його дружини. У розпалі емоцій він одразу пішов «на розбірки» до товариша.

35-річного місцевого жителя поліцейські затримали у процесуальному порядку та доставили до райвідділу.

Слідчі поліції вручили затриманому повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ст. 115 КК України). Триває з’ясування всіх обставин. Процесуальне керівництво у розслідуванні здійснює окружна прокуратура.

3 серпня судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції