У Бердичеві поліція затримала підозрюваного у тяжкому травмуванні сусіда сокирою

21 січня до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень містянину. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що в одному помешканні проживають дві родини. Цього дня 37-річний та 45-річний сусіди вживали спиртне. За якийсь час між ними виник конфлікт та бійка, після чого молодший вигнав з будинку старшого товариша.

За попередніми відомостями, чоловік згодом почув, як розбилося одне з вікон, тож взяв до рук сокиру та пішов перевірити, що відбувається. Він побачив, що таким чином додому намагається потрапити вигнаний ним сусід. Чоловік вдарив його і той впав.

Травмованого 45-річного чоловіка ушпиталили до нейрохірургічного відділення житомирської лікарні.

Причетного до події містянина поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) та обрання запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування триває встановлення всіх обставин події. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства причетному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області