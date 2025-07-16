У Києві судитимуть жінку, яка вбила знайому під час конфлікту у квартирі

У ході сварки зловмисниця вдарила свою знайому ножем, внаслідок чого жінка загинула. Поліцейські затримали правопорушницю на місці події, а після завершення розслідування справу скерували до суду. За вчинене передбачено до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на початку року до поліції Києва надійшло повідомлення про бійку та крики у квартирі багатоповерхівки в Солом’янському районі столиці. Тоді за вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло 46-річної жінки з ножовими пораненнями. Як встановили співробітники поліції, потерпіла запросила знайому до себе додому, де подруги спільно вживали алкогольні напої. Під час раптової сварки порушниця, 51-річна місцева мешканка, завдала господарці квартири декілька ударів ножем, один із яких, у грудну клітину, виявився смертельним.

Слідчі затримали нападницю безпосередньо на місці скоєння злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Найсуворіше покарання, передбачене санкцією цієї статті – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі досудове слідство завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Києва