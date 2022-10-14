У Бердичеві водій збив насмерть жінку та травмував дитину

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня близько 13:10 по вулиці Житомирській у районному центрі. У результаті наїзду автомобілем 60-річна бердичівлянка загинула на місці, а 6-річна дівчинка отримала травми. Поліція розпочала досудове розслідування.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, 31-річний житель Вінницької області, рухаючись вулицею міста, вчинив наїзд на пішоходів, які перетинали проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході.

У результаті ДТП 60-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. А 6-річну дитину з отриманими тілесними ушкодженнями ушпиталили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває з’ясування всіх обставин події.

Поліція звертається до водіїв: під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки, обирайте таку швидкість, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Шановні пішоходи! Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності ваших дій. Не виходьте на автошлях раптово, з-за припаркованого автотранспорту та інших перешкод. Пам’ятайте, що навіть за невеликої швидкості руху водій не здатен миттєво зупинити автомобіль, відтак ступаючи на автошлях, переконайтеся, що керманичі транспортних засобів помітили та зрозуміли ваші наміри.

Відділ комунікації поліції Житомирської області