У Білій Церкві чоловіка підозрюють у замаху на умисне вбивство знайомого

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактом закінченого замаху на умисне вбивство людини, вчинене з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 7 січня поточного року 28-річний чоловік відпочивав в одному з розважальних комплексів у місті Біла Церква, де між ним та іншим відвідувачем, з яким вони вживали алкогольні напої, трапився конфлікт. Підозрюваний дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю, здійснив спочатку один постріл вгору, а потім пішов за потерпілим та два рази вистрілив у останнього. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік знепритомнів, а підозрюваний, пересвідчившись що він не дихає, втік з місця скоєння злочину.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, потерпілий залишився живим.

Досудове розслідування триває та здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура