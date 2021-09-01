У Бродах підозрюваного у вбивстві матері взяли під варту

Суд задоволив клопотання Золочівської окружної прокуратури про обрання найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 45-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві матері (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 29 серпня поточного року в одній із квартир багатоквартирного будинку міста Броди між підозрюваним та його 67-річною матір’ю виник конфлікт, у ході якого чоловік завдав потерпілій удар ножем в область правої надключичної зони. Внаслідок чого, від отриманих травм жінка померла на місці події.

У даний час встановлено, що підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-нарколога у зв’язку із вживанням наркотичних засобів, та на момент вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування триває, здійснюють його слідчі ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури