У будівлі КМДА проходять обшуки

Влада Києва зазначила, що всебічно сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій

Сьогодні, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2025 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов’язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники КМДА надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:

ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);

голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. // Главком