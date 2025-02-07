У будівлі КМДА проходять обшуки
Влада Києва зазначила, що всебічно сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій
Сьогодні, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2025 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що представники КМДА надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.
Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:
- ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
- заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);
- голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;
- перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
- четверо інших осіб.
Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.
Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. // ГлавкомTweet