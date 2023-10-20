Викрито одесита, який завербував молоду жінку для зайняття проституцією за кордоном

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру та затримали його в процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За сприяння аналітиків ГУНП викрили та припинили протиправну діяльність зловмисника оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та прикордонниками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 38-річний мешканець Одеси дізнався, що 22-річна дівчина, внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, перебуває в уразливому стані та шукає роботу. Чоловік спочатку через листування в месенджері, а потім під час особистої зустрічі переконав її поїхати в іншу країну для працевлаштування в салоні, де вона мала б надавати інтимні послуги за гроші. Натомість пообіцяв безпеку, велику заробітну плату та порядних «клієнтів». Сам же правопорушник за вербування дівчини планував отримати 1000 доларів США.

За наявності достатніх доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину, передбаченому частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто вербування, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого для отримання його згоди на експлуатацію. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини