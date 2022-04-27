За спробу дестабілізації громадського порядку у воєнний час жителя Тернопільщини засудили до 5 років позбавлення волі

Суд підтримав позицію прокурора Теребовлянської окружної прокуратури та засудив до 5 років позбавлення волі жителя м. Теребовлі за неправдиві повідомлення про підготовку вибуху на автозаправній станції (ч. 2 ст. 259 КК України).

Прокурор довів у суді, що у перший день війни місцевий житель, з метою поширення панічних настроїв, зателефонував на спецлінію «102» та неправдиво повідомив про замінування АЗС по вулиці Князя Василька у м. Теребовля Тернопільської області.

Того ж дня правоохоронці встановили особу «мінера», якому за клопотанням слідчого обрано запобіжний захід – взяття під варту. За результатами перевірки неправдивого повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на даній станції не виявлено. Розслідування здійснювали слідчі поліції.

Менш ніж за 2 місяці зловмисник постав перед судом та отримав заслужене покарання у виді 5 років реального позбавлення волі за вчинений злочин проти громадської безпеки у воєнний час.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури