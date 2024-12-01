У Чехії місто хоче найняти українців у поліцію через «проблеми у діаспорі»

Чеське місто Їглава планує запровадити посади українських помічників поліції, які допомагатимуть правоохоронцям у профілактиці злочинності.

Про це повідомляє Radio Prague International, передає “Європейська правда”.

Як передає мовник, міський голова Петр Ришка очікує, що помічники зможуть допомогти правоохоронцям зблизитися з великою українською громадою Їглави та сприяти встановленню більшої довіри до поліції.

У зв’язку з цим місто подасть заявку на виділення коштів на нових помічників.

Ришка припустив, що якщо знайдуться відповідні кандидати – вони могли б розпочати роботу вже навесні.

За даними мерії, у 50-тисячній Їглаві мешкають близько 7 тисяч вихідців з України.

“Тут доволі велика діаспора, з якою бувають деякі проблеми, і ми думаємо, що могли б стати до них трохи ближчими”, – зазначив мер.

За його словами, несуттєво, як довго потенційні претенденти мешкають у місті.

“Для мене важливо, щоб такий кандидат був найкращим із тих, хто міг би нам допомогти”, – акцентував він.

Мовник уточнив, що асистенти із запобігання злочинності працюють спільно з поліцією, допомагаючи їй забезпечувати громадський порядок та привертати увагу до необхідності дотримання закону.