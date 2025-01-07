У Черкасах керівника підприємства та його спільника викрито на ухиленні від сплати понад ₴38 млн. податків

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства та його підлеглому за фактами умисного ухилення від сплати податків, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, керівник одного з черкаських підприємств, яке займається організацією перевезення зерна по Україні, умисно ухилився від сплати податку на прибуток.

Для реалізації злочинного плану він залучив начальника фінансового відділу підприємства.

Підозрювані у 2015-2022 роках завищували витрати підприємства на послуги із транспортування зерна, які фактично не отримували. Недостовірні відомості вносили до бухгалтерського обліку та податкової звітності.

Такі протиправні дії призвели до ненадходження до держбюджету України понад 38 млн грн податків.

На цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури