Українські порушники авторських прав онлайн з’являться в глобальній системі

Система є попередженням для рекламодавців та бізнесу, які не хотіли б брати на себе ризики санкцій

Україна долучилась до глобальної платформи WIPO ALERT, яка концентрує інформацію про порушників авторських прав в інтернет-просторі. Відповідне наповнення Україна буде здійснювати використовуючи затверджений напередодні Мінекономіки наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Як це вплине на онлайн-простір

В Міністерстві економіки говорять про те, що ця інформація буде для бізнесу довідковою, проте може змінити ринок реклами на ресурсах, що є порушниками авторського права. “Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів”, – повідомляє Міністерство економіки.

Чим відрізняється платформа

Захищена онлайн-платформа, на яку держави, що входять до Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право вже об’єднала 15 країн, серед яких і Україна.

WIPO ALERT Database та її інформація допоможе верифікувати порушників авторських прав та може стати вказівником для рекламодавців, які не хотіли б переносити і на себе ризики незаконної діяльності розповсюджувачів контенту з порушенням прав авторського права та інтелектуальної власності.

Компанії, що створюють генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, повинні будуть заявляти, чи були використані будь-які захищені авторським правом матеріали для розробки цих систем, повідомляє Reuters. Таким чином, нові правила, запропоновані ЄС, можуть прокласти шлях для перших у світі комплексних законів, що регулюють цю технологію.

Європейська комісія почала розробляти Закон про штучний інтелект майже два роки тому. Він має регулювати нові технології штучного інтелекту, що значно зросли у популярності після випуску чат-бота ChatGPT OpenAI на основі штучного інтелекту. // Дзеркало тижня