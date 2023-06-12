У Черкасах шахрай підміняв замовлені телефони на… майонез

Зловмисник замовляв дорогі мобільні телефони, а під час огляду посилок – підкладав майонез. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, в березні черкаські правоохоронці затримали 38-річного чоловіка. Він під вигаданими прізвищами замовляв у районні поштові відділення дорогі мобільні телефони. Під час огляду посилок, підміняв товар на заздалегідь підготовлені аналогічні за вагою коробки-муляжі з майонезом чи соусом.

Наразі правоохоронці встановили та довели причетність підозрюваного ще до 4 фактів вчинення шахрайських дій на Черкащині.

Слідчими Черкаського районного управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури чоловікові оголошено про підозру у вчинені злочину передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області