Запорізькі поліцейські викрили серійного афериста, який виманив у містян майже ₴132 тис.

Правоохоронці встановили, що раніше засуджений за шахрайство чоловік, причетний ще до десятка аналогічних злочинів. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У лютому цього року, на підставі доказів зібраних слідчими у ході досудового розслідування, районний суд визнав 35-річного запоріжця винним у серії шахрайств, які він здійснював під приводом повернення втрачених речей. Зловмисник знаходив у соцмережах оголошення про зниклі документи, гаманці, банківські картки чи тварин, зв’язувався з авторами та обіцяв повернути знайдене за грошову винагороду. Після отримання коштів аферист зникав з «радарів».

Суд призначив йому покарання – 2 роки позбавлення волі, однак на підставі статей 75, 76 Кримінального кодексу України звільнив від його відбування з іспитовим строком на 2 роки. Чоловіка поставили на облік філії ДУ «Центр пробації в Запорізькій області».

У подальшому працівники центру протидії шахрайствам ГУНП в Запорізькій області за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури встановили ще 10 фактів аналогічних шахрайств вчинених фігурантом. Загалом він завдав потерпілим майнової шкоди майже на 132 000 гривень. Слідчі зібрали докази його причетності та повідомили про підозру.

Поліція закликає громадян бути обачними. Не надсилайте кошти незнайомцям, які обіцяють повернути загублені речі. У разі втрати документів, банківських карток або особистих речей – звертайтесь до поліції. Завжди перевіряйте достовірність інформації від осіб, які пропонують допомогу через соціальні мережі або телефоном. Пам’ятайте: справжній доброчинець не вимагатиме грошову винагороду наперед. Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до поліції за номером 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області