У Павлограді чоловік вбив власну матір та побив її співмешканця

На ґрунті постійних конфліктів чоловік наніс жінці смертельні тілесні ушкодження, після чого молотком спричинив чоловіку тяжкі травми.

24 червня о 19:42 до поліції Павлограда надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вул. Сергія Корольова померла 58-річна власниця помешкання. На місці події правоохоронці виявили тіло жінки з чисельними тілесними ушкодженнями. Під час опитування сина потерпілої, останній повідомив, що мати повернулась від свого співмешканця побитою та лягла відпочивати, а згодом померла.

Відпрацьовуючи повідомлення, до чергової частини Павлоградського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що каретою швидкої допомоги доставлено 61-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські з’ясували, що ці події між собою пов’язані. Проведеними оперативними заходами встановлено, що тяжкі тілесні ушкоджень чоловіку та жінці спричинив син померлої 36-річний місцевий мешканець. Наразі останнього затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік намагався заплутати слідство та надавав різні версії події.

Під час слідчих дій вилучено та направлено на експертне дослідження знаряддя злочину – молоток.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч.1, 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Наразі слідчі вийшли до суду з клопотанням щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Слід зазначити, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за навмисне вбивство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції