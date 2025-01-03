У Черкасах судитимуть учасників масштабного наркокартелю зі щомісячним прибутком у понад ₴40 мільйонів

Мешканці Черкаської області та столиці облаштували мережу нарколабораторій, де виготовляли близько 80 кг психотропів щомісяця. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Учасники угруповання рекламували та продавали свою продукцію через інтернет. Збували заборонені товари за допомогою приватних логістичних компаній під вигаданими анкетними даними та під час особистих зустрічей з клієнтами з рук в руки.

Нагадаємо, у січні минулого року оперативники Департаменту та територіальних управлінь боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління, управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а також працівники управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинне угруповання, яке займалось виготовленням і збутом психотропних речовин. Фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Залучивши в роботу хіміків, фасувальників та збувачів, фігуранти налагодили повний цикл виробництва та збуту психотропів в промислових масштабах. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Черкаського районного суду Черкаської області для розгляду справи по суті.

Поліцейські вилучили у ділків майже 200 кг наркотиків, а саме: солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA та прекурсори на суму понад 30 мільйонів гривень. З вилученої ваги прекурсорів можна було б виготовити понад мільйон доз психотропів. Крім того, вилучено лабораторне обладнання, зброю, набої, гранату РГД із запалом, понад 2,5 мільйони гривень у різній валюті та 17 автомобілів на суму понад 800 тисяч доларів.

Спільникам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, (Створення та участь у злочинній організації, керівництво такою організацією), ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За вчинення цих злочинів учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України