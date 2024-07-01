У Черкасах засуджено жінку, яка зарізала співмешканця

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури засуджено 40-річну жительку м. Черкаси, яка заподіяла тяжкі тілесні ушкодження співмешканцю, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурор у суді довів, що наприкінці лютого 2019 року жінка за місцем проживання під час сварки зі своїм 51-річним співмешканцем нанесла йому два удари кухонним ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Пораненого чоловіка було госпіталізовано до лікарні, але через два тижні він помер від отриманих поранень.

Зловмисницю було затримано правоохоронцями на місці вчинення злочину. Суд застосував до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Вироком суду обвинувачену визнано винною у вчинені кримінального правопорушення та засуджено до 5 років позбавлення волі, застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем відбуття покарання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури