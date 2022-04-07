Псевдобанкір спустошив рахунок жителя Тернопільщини

Понад 28 000 гривень зникло з карткового рахунку мешканця Хоросткова. Після спілкування з псевдопрацівником банку, чоловік отримав сповіщення про зняття грошей.

Додзвонювач, який представився працівником банку повідомив чоловіку про можливість збільшення кредитного ліміту. Краянин погодився, але для цього йому необхідно було уточнити персональні дані, що він й зробив. Вже згодом заявник отримав оповіщення про успішну здійснену транзакцію.

За фактом шахрайства працівники поліції розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертаються до власників карткових рахунків:

• не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

• не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області