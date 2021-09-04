У Києві викрили в одержанні хабаря головного державного виконавця

Затриманий обіцяв громадянину за 500 доларів США закрити виконавче провадження та зняти останнього з Єдиного реєстру боржників України.

Сьогодні, 3 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції столиці викрили головного державного виконавця районного відділу виконавчої служби в одержанні неправомірної вигоди.

Громадянин мав перерахувати 13 500 гривень, еквівалент 500 доларів США, на картковий рахунок державного виконавця. За цю суму службовець обіцяв закрити виконавче провадження стосовно громадянина та видалити його з Єдиного реєстру боржників України.

Одразу після переказу коштів головного державного виконавця було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України