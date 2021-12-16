У Чернігові поліцейські затримали «телефонного» шахрая

Поліцейські Чернігівського райуправління затримали зловмисника, який діяв за шахрайською схемою «ваш родич у біді». Він намагався заволодіти грошима чернігівця у сумі 5 тисяч доларів США.

Вчора до поліції звернувся мешканець Чернігова з повідомленням, що на стаціонарний телефонний номер йому зателефонував невідомий з розповіддю про лихо, яке нібито трапилося з його сином. За словами зловмисника, на лікування терміново необхідні значні кошти – 5 тисяч доларів.

Вислухавши невідомого, чернігівець згадав про застереження поліції щодо «телефонних» шахраїв і одразу збагнув, навіщо його лякають нещастями. Він призначив шахраю зустріч – нібито, щоб передати кошти «на лікування», а тим часом зателефонував у поліцію.

Оперативники одразу прибули на місце і затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний мешканець Дніпропетровської області. Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Поліція помістила затриманого до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Нині поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Триває досудове розслідування.

Поліція Чернігівщини застерігає громадян від «телефонних» шахраїв та наполегливо рекомендує мешканцям Чернігівщини скласти чіткий план дій, що вбереже від поширеної шахрайської схеми.

Пам’ятайте: якщо незнайомець вимагає у вас терміново передати кошти – одразу телефонуйте на «102».

Сектор комунікації поліції Чернігівської області