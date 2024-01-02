У Чернігові спецпризначенці «завітали в гості» до чоловіків, які запускали заборонені фейєрверки

У Чернігові чоловіки запускали з балкона феєрверки, їх затримали патрульні разом із спецпризначенцями.

Про це повідомляє Патрульна поліція України у Facebook

“Близько 14-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи з балкону багатоповерхівки невідомі особи запускають феєрверки. За вказаною адресою одразу направили один з екіпажів патрульної поліції.

Поліцейських зустріла заявниця, яка вказала номер квартири, звідки летів феєрверк. Також на вулиці під вікнами інспектори виявили залишки піротехнічних виробів”.

За повідомленням пресслужби поліції, на неодноразові дзвінки та стукіт у двері квартири ніхто не реагував, проте було чутно, що в помешканні є люди.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та батальйон поліції особливого призначення.

Після примусового відкриття дверей чотирьох чоловіків затримали на місці. Слідчі з’ясовують обставини подій. // УП