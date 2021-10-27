У Чернігові викрито мережу продажу COVID-сертифікатів невакцинованим громадянам

Поліцейські викрили у Чернігові групу осіб, які створили незаконну схему з продажу COVID-сертифікатів без проходження вакцинації. Зловмисники за плату вносили дані клієнтів до Електронної системи охорони здоров’я. Лише за останніх два місяці злочинний прибуток перевищив 500 тисяч гривень.

Мережу продажу COVID-сертифікатів викрили Управління карного розшуку та Слідче управління ГУНП в Чернігівській області, відділ протидії кіберзлочинам в Чернігівській області. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати.

Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати. А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток «Дія» також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи.

Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів.

Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.

25 жовтня правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів. За результатами вилучено комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області