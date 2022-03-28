Украинские беженцы попали под прицел европейских телефонных мошенников

Украинские беженцы, которые приезжают в Европу, оказываются в ситуации полной неопределенности и рады любой помощи. И многие европейцы, действительно, готовы помогать нашим людям, однако слепое доверие к волонтерам и доброжелателям ведет к общему снижению уровня критического мышления. Этим охотно пользуются местные мошенники.

Стандартные шаги, которые сейчас необходимо пройти украинцам в Европе, заключаются в получении идентификационного кода той страны, где вы планируете искать убежища, поиске места жительства и регистрации, получении права на работу, открытии банковского счета. В общих чертах, эти процедуры одинаковы во всех странах.

После этого, наши соотечественники обзаводятся местными sim-картами и начинают поиски работы. Утечка их мобильных номеров возможна на этом этапе или даже еще во время продажи карточек в магазинах. Что может произойти дальше?

В какой-нибудь неожиданный момент беженцу поступает звонок от имени «департамента юстиции», и оператор сообщает, что обнаружена подозрительная активность, связанная с его идентификационным номером. Возможно, кто-то где-то пытается несанкционированно оформить ссуду на имя беженца.

При этом, представитель «департамента» попытается выяснить полное имя беженца, его почтовый адрес и другие данные, ключевой информацией, является, конечно же сам идентификационный код. Критически важно не сообщать ничего из этих данных, потому что иначе вымышленная угроза может превратиться в реальную.

Мошенники очень изворотливы и пытаются вытянуть из жертвы любую информацию. Даже если вы еще не успели оформить идентификационный номер, они убедят вас в том, что процедура его выпуска инициируется автоматически с момента пересечения границы.

И, например, в Польше, так и происходит. Однако, внутри Евросоюза границы прозрачные и если вы заехали дальше в какую-нибудь другую страну, то до момента вашей регистрации в центре беженцев или муниципалитете, о вашем местонахождении никто может даже не догадываться.

Поэтому крайне важно помнить:

Пока вы не зарегистрировались и не получили идентификационный номер, никаких проблем с его кражей у вас быть не может. У страха глаза велики, на это и рассчитывают мошенники. В случае возникновения любых проблем, европейские чиновники присылают извещения в письменном виде на почтовый адрес официальной регистрации беженца. Никаких звонков по телефону, с предложениями помочь решить вопрос немедленно. Зная идентификационный номер, чиновники имеют доступ ко всей информации о человеке, поэтому им нет смысла расспрашивать об его имени и других данных.

Лучшее, что вы можете сделать, получив подобный звонок, это сослаться на плохую слышимость или незнание языка и положить трубку.

Примите к сведению и сообщите вашим родным и знакомым в Европе. // internetua.com