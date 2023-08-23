Розкрадання понад ₴6 млн. на реконструкції дамб Бортницької станції аерації – проведено обшуки у КП «Київбудреконструкція»

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва проведено обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при проведенні реконструкції Бортницької станції аерації.

Згідно з матеріалами слідства, комунальним підприємством у березні 2023 року за результатами проведеного тендеру укладено договір з підприємством на проведення проектно-вишукувальних робіт по об’єкту «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації».

Замовником та підрядником визначено вартість вказаної закупівлі в розмірі понад 9, 8 млн грн.

Водночас, за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість робіт завищено на понад 6 млн грн.

У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень комунального підприємства та вилучили оригінали документів щодо проведеної закупівлі, кошториси, акти виконаних робіт та інші документи, які мають значення для розслідування.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення кола усіх причетних до махінацій осіб та притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури