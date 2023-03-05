У Чернігові затримали «хірурга», який ошукав літню жінку

Оперативники Чернігівського райуправління поліції затримали 22-річного чоловіка за підозрою у шахрайських діях щодо 83-річної мешканки Чернігова.

Вчора по допомогу до поліції звернулася літня жінка, яка повідомила, що постраждала від дій невідомого шахрая. Незнайомець зателефонував до неї та назвався хірургом. За його словами, онука пенсіонерки потрапила у ДТП і тепер терміново потребує коштів на операцію.

Схвильована пенсіонерка погодилася допомогти і продиктувала невідомому свою адресу, за якою він може прийти по гроші. Незабаром до її будинку прийшов невідомий, якому вона віддала понад 120 тисяч гривень. Пізніше жінка зателефонувала до родичів, які запевнили її, що з онукою все гаразд. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний мешканець Чернігова. У молодика вилучено речові докази причетності до шахрайства.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також поліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області