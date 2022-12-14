Роменські поліцейські встановлюють особу шахрая, який видурив у чоловіка більше ₴22 000

Зловмисник, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволодів усіма заощадженнями мешканця Роменського району. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та ведуть пошуки афериста.

Учора по допомогу до поліції звернувся 47-річний мешканець с. Баба та повідомив, що став жертвою шахрая. Чоловік розповів, що він намагався придбати генератор. Знайшовши вподобаний товар та узгодивши всі деталі з продавцем, він перерахував 22 500 гривень на картку, що продиктував невідомий співрозмовник. Після чого бажаного товару чоловік так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та ведуть пошуки шахрая.

Співробітники поліції вкотре нагадують громадянам не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Будьте обачними!

Відділ комунікації поліції Сумської області