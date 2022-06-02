Псевдоголові адміністрації Чорнобаївської ТГ, призначеному окупантами, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у колабораційній діяльності громадянину України (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний почав співпрацювати з представниками країни-агресора.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, він добровільно погодився на їх пропозицію очолити незаконний орган влади та зайняв посаду псевдоголови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області. До цього «призначення» підозрюваний працював начальником місцевої автостанції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ Дарницького УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ДЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора