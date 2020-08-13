У Луцьку чоловіки віддали шахраям 300 тисяч

Зі встановленням в Україні карантину громадяни почали більше товарів купувати й продавати в Інтернеті, відтак правоохоронці фіксують збільшення кількості шахрайств, пов’язаних із купівлею-продажем товарів онлайн. Чи не щодня волиняни стають жертвами шахраїв, які продають неіснуючі товари, вимагаючи за них передоплату.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

У Луцьку двоє мешканців міста Жовква Львівської області віддали шахраям понад 278 тис. грн як оплату за автомобіль, оголошення про продаж якого було виставлене на популярному сайті. Із заявою про цей факт вони 13 серпня 2020 року звернулися у поліцію.

Жителька Ківерців переказала «візуально знайомому» чоловікові 9250 доларів США та 3000 євро на початку серпня 2020 року за доставку ювелірних виробів із США, проте омріяних прикрас не отримала.

Бажаючи стати власницею новенького телефона, ще одна громадянка вибрала гаджет на сайті й 08 серпня 2020 року оплатила його вартість – 3000 грн – наперед. У результаті – ні грошей, ні телефона.

У всіх цих випадках після отримання коштів від довірливих громадян продавці-ошуканці більше на зв’язок із покупцями не виходили.

Луцька місцева прокуратура вкотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в Інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його. // visnyk.lutsk.ua