У Чернівецькій області затримали підозрюваного у вбивстві жінки

У селі Горішні Шерівці під час конфлікту 43-річний буковинець завдав знайомій декілька ударів по тулубу. Унаслідок отриманих травм 43-річна місцева жителька померла. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника та вже повідомили йому про підозру у скоєному. Відповідно до санкції статті, винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

23 липня на спецлінію «102» надійшло повідомлення, про те що за місцем проживання померла 43-річна жителька села Горішні Шерівці, яка за життя зловживала алкогольними напоями. Тіло загиблої співробітники поліції направили для проведення судово-медичної експертизи, результати якої засвідчили, що буковинка померла в результаті закритої тупої травми тулуба з переломами ребер та розривом селезінки.

Для з’ясування обставин на місце події виїхали співробітники Головного управління Національної поліції Чернівецької області та працівники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

Правоохоронці провели невідкладні оперативно-розшукові заходи, за результатами яких встановили, що того дня під час розпивання алкоголю в помешканні жителя села Горішні Шерівці, між 43-річною господаркою та 43-річним гостем виникла словесна суперечка. Унаслідок конфлікту чоловік наніс жінці декілька ударів руками по тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень буковинка померла.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області