У Сваляві затримали підозрюваного у збуті боєприпасів: вилучено бойову гранату та набої

За оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції Відділення поліції №1 Мукачівського РУП було припинено збут нелегальних боєприпасів у районі.

Поліцейські встановили час та місце назначеної фігурантом зустрічі з клієнтом, під час якої мала відбутися передача «товару». В результаті, вчора, 28 травня, на «гарячому» оперативники затримали 47-річного збувача.

З місця події слідчі вилучили гранату Ф-1 із запалом, 44 набої до автоматичної зброї та грошові кошти, які зловмисник отримав як плату за товар.

Підозрюваного, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області