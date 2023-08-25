У Чернівцях горе-подружжя відповідатиме за нанесення тілесних ушкоджень двом дітям

До поліції надійшло повідомлення від 40-річної чернівчанки про, те що в сусідній квартирі ймовірно застосовують фізичну силу відносно двох дітей. Для з’ясування обставин на місце одразу виїхали працівники патрульної та ювенальної поліції.

Здійснюючи першочергові заходи, поліцейські ініціювали вилучення дітей з родини та викликали службу у справах дітей. Під час огляду на тілах хлопчиків, віком одного та трьох років виявили тілесні ушкодження. Вилучених дітей для надання необхідної допомоги доправили до лікарні.

Попередньо співробітники Чернівецького районного управління поліції встановили, що тілесних ушкоджень дітям завдали 23-річна матір та її 27-річний співмешканець. Родина перебувала на обліку соціальних служб у справах дітей Чернівецької міської ради, оскільки раніше правоохоронці притягували жінку та її співмешканця до відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі поліцейські здійснюють процесуальні дії із чоловіком та жінкою та встановлюють усі обставини інциденту.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також призначено низку експертиз.

Діти вилучені з родини та наразі перебувають у лікарні, з ними працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Подальша доля дітей буде вирішена органами опіки та піклування.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області