У ДБР розповіли де в Україні більше «брали» за 8 місяців (карта)
Державне бюро розслідувань продовжує виконувати завдання щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних кримінальних правопорушень.
Одним із показників роботи у цьому напрямі є виявлення та документування отримання нечесними посадовцями неправомірної вигоди. Тільки за 8 місяців 2021 року завдяки роботі ДБР задокументовано отримання неправомірної вигоди посадовцями по всій території України на загальну суму 20,8 млн гривень.
За вказаний період найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київській області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.
Загальний розмір збитків, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Також завдяки роботі ДБР арештовано майна на суму 365 млн гривень. Найбільші суми збитків у кримінальних провадженнях, що направлені до суду, задокументовано у місті Києві — понад 77 млн гривень, в Одеській області — понад 27 млн гривень та у Вінницькій області — майже 20 млн гривень.
Результатами роботи ДБР за 8 місяців поточного року стало повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень 482 особам. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 осіб, з яких:
• 1 посадовець категорії «А»;
• 108 поліцейських;
• 8 прокурорів;
• 1 працівник СБУ;
• 20 податківців;
• 19 митників;
• 27 прикордонників;
• 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
• 10 працівників Державної лісової охорони;
• 3 працівники Держрибагентства;
• 2 працівники Державної міграційної служби;
• 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
• 2 працівники Національної гвардії України;
• 15 військовослужбовців;
• 51 інших.
Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 осіб, з них 232 особи обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).
Серед резонансних справ за 8 місяців 2021 року слід виокремити такі:
• слідчі ДБР завершили досудове розслідування за фактом вимагання 13,5 млн гривень за повернення захопленого підприємства;
• до суду направили обвинувальний акт стосовно податківця, який вимагав 1 млн гривень хабаря у підприємиці;
• судитимуть слідчого Нацполіції Донеччини, який вимагав 140 000 гривень за уникнення покарання через смертельне ДТП.