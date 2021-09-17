У ДБР розповіли де в Україні більше «брали» за 8 місяців (карта)

Державне бюро розслідувань продовжує виконувати завдання щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних кримінальних правопорушень.

Одним із показників роботи у цьому напрямі є виявлення та документування отримання нечесними посадовцями неправомірної вигоди. Тільки за 8 місяців 2021 року завдяки роботі ДБР задокументовано отримання неправомірної вигоди посадовцями по всій території України на загальну суму 20,8 млн гривень.

За вказаний період найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київській області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.

Загальний розмір збитків, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Також завдяки роботі ДБР арештовано майна на суму 365 млн гривень. Найбільші суми збитків у кримінальних провадженнях, що направлені до суду, задокументовано у місті Києві — понад 77 млн гривень, в Одеській області — понад 27 млн гривень та у Вінницькій області — майже 20 млн гривень.

Результатами роботи ДБР за 8 місяців поточного року стало повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень 482 особам. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 осіб, з яких:

• 1 посадовець категорії «А»;

• 108 поліцейських;

• 8 прокурорів;

• 1 працівник СБУ;

• 20 податківців;

• 19 митників;

• 27 прикордонників;

• 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

• 10 працівників Державної лісової охорони;

• 3 працівники Держрибагентства;

• 2 працівники Державної міграційної служби;

• 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

• 2 працівники Національної гвардії України;

• 15 військовослужбовців;

• 51 інших.

Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 осіб, з них 232 особи обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).

Серед резонансних справ за 8 місяців 2021 року слід виокремити такі:

• слідчі ДБР завершили досудове розслідування за фактом вимагання 13,5 млн гривень за повернення захопленого підприємства;

• до суду направили обвинувальний акт стосовно податківця, який вимагав 1 млн гривень хабаря у підприємиці;

• судитимуть слідчого Нацполіції Донеччини, який вимагав 140 000 гривень за уникнення покарання через смертельне ДТП.

Державне бюро розслідувань