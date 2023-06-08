У Деснянському районі столиці затримали грабіжника

Зловмисник створив аварійну ситуацію на дорозі та під час розмови з водієм іномарки вихопив у нього сумку. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Деснянського району про те, що на вулиці Вікентія Беретті у нього вкрали сумку з цінними речами. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів старший дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції Павло Белецький, він разом зі своїм колегою Євгеном Шильниковим, отримавши прикмети зловмисника, встановили особу та затримали неподалік його місця мешкання:

«Порушник перебігав дорогу у невстановленому місці, чим створив аварійну ситуацію на проїжджій частині. Водій іномарки вийшов з машини та зробив зауваження, натомість опонент вихопив у керманича сумку та побіг. В цей час ми відпрацьовували територію обслуговування та після отриманого орієнтування зупинили ймовірного підозрюваного. Слідчі вилучили речовий доказ, а фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Зловмисник завдав потерпілому майнової шкоди на 7 тисяч гривень».

За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва слідчі Деснянського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва