У Дніпрі 38-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві жінки

Нападник вдарив шлакоблоком по потилиці перехожу та втік з місця злочину. Від отриманої травми жінка померла.

Злочин стався 19 січня біля одного з будинків по вулиці Надії Алексєєнко у Чечелівському районі міста Дніпро.

Працівники кримінальної поліції відділення поліції №6 відпрацювали всі можливі версії подій того дня, в тому числі камери спостереження по можливому руху потерпілої та розшукали злочинця. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який в січні 2022 року вийшов з місць позбавлення волі.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речовий доказ — шлакоблок зі слідами крові. Крім цього, під час особистого огляду затриманого поліцейські вилучили одяг, в якому злочинець скоїв злочин.

Слідчі відділення поліції №6 повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Наразі поліцейські встановлюють особу померлої жінки. Якщо ви можете впізнати потерпілу, прохання звертатися до поліції за номером 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління