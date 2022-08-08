У Дніпрі будівельник казарми привласнив собі майже мільйон гривень

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Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері повідомила про підозру директору будівельного підприємства за фактом присвоєння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Як стало відомо, у листопаді 2018 року керівник комерційного підприємства уклав договір підряду на будівництво казарми покращеного планування у Дніпропетровській області. Для виконання робіт він отримав усі необхідні технічні ресурси та засоби. Проте, протягом 2018-2019 років він нічого не використав для будівництва казарми, замовнику майно не повернув і більше того, розпорядився їм на власний розсуд, аніж завдав державі збитків на загальну суму понад 850 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування продовжується.

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