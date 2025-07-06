У Дніпрі чоловік до смерті побив батька
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 72-річний чоловік помер на місці події.
Злочин стався 4 липня близько 20.40 за місцем спільного проживання батька та сина на вулиці Пристань у Самарському районі міста Дніпро. Під час сварки підозрюваний завдав численних ударів потерпілому, внаслідок чого батько загинув.
Поліцейські відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
5 липня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП № 2