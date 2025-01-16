У Дніпрі чоловік кинув димову гранату та спалив будинок сусідів

Розлютившись на потерпілих, підозрюваний розбив рукою вікно домоволодіння та кинув у середину димову гранату й втік. Затримали чоловіка працівники кримінальної поліції у будинку знайомого поблизу лісосмуги, де він переховувався після скоєного злочину.

13 січня близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків в Новокодацькому районі міста. На місці події правоохоронці зʼясували, що на території приватного домоволодіння потерпілих, під час сумісного відпочинку, між сусідами стався конфлікт. Після суперечки, підозрюваний на деякий час пішов додому та повернувся вже з димовою гранатою. Розбивши вікно, підозрюваний кинув димову гранату в приміщення. Внаслідок події зайнялась пожежа у приміщенні, на щастя, обійшлось без постраждалих.

14 січня працівники відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 затримали 41-річного містянина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1