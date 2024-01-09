Шосткинські поліцейські викрили чоловіка, який до смерті побив товариша

Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник завдав знайомому тілесні ушкодження, які виявились для останнього несумісні з життям. Поліцейські вже оголосили шосткинцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він знайшов тіло свого сусіда без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці виявили, що двері до квартири відчинені, а в помешканні розкидані речі, серед яких вони було тіло 48-річного чоловіка з явними тілесними ушкодженнями.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що минулої ночі померлий вживав алкогольні напої зі своїм 29-річним товаришем. Через деякий час у чоловіків стався конфлікт. Зловмисник наніс удар потерпілому в область голови, від чого останній втратив свідомість, а згодом помер. Після цього підозрюваний залишив місце скоєння злочину.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Чоловіку загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області