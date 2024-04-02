На Дніпропетровщині посадовці МСЕК вимагали хабарі від поранених військових за оформлення інвалідності

Серед підозрюваних – голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та троє медиків. Їм може загрожувати 10-ти років позбавлення волі.

Викрили корупційну схему оформлення громадянами групи інвалідності оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її функціонування причетні голова МСЕК та троє медичних працівників.

Вони вимагали неправомірну вигоду з громадян, які мали право на отримання групи інвалідності, зокрема й поранені військовослужбовці, та зверталися до комісії для її оформлення чи продовження. Натомість обіцяли не створювати перешкоди та позитивно розв’язати дане питання.

На підставі зібраних доказів чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України