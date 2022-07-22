У Дніпрі чоловік убив сусіда молотком, а потім здався поліції

У Дніпрі п’яне гуляння сусідів закінчилося вбивством.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на власні джерела.

У Дніпрі на вулиці Рожкова стався злочин. Під час спільного вживання алкогольних напоїв товариші посварилися. Конфлікт швидко переріс у бійку, під час якої один із чоловіків схопив молоток і до смерті побив опонента.

Здійснивши вбивство, зловмисник не переховувався, а відразу ж повідомив про все в поліцію. Правоохоронці його затримали. Наразі проводяться слідчі дії.