У Дніпрі до 14 років за ґратами засуджено вбивцю жінки

За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра місцевого мешканця визнано винним у вбивстві людини (ч. 1 ст. 115 КК України). Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у січні 2020 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку знайомої і через небажання жінки продовжувати з ним інтимні стосунки наніс їй ножем смертельний удар у шию.

Вину чоловік не визнав, проте її повністю доведено стороною обвинувачення.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури