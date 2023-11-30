На Одещині четверо домашніх тиранів отримали обвинувальні вироки суду

Кривдників засудили до громадських робіт, обмеження та позбавлення волі з іспитовими термінами.

Жителька Миколаївської ОТГ через побутові непорозуміння робила нестерпним життя літній матері. Донька ображала та принижувала стареньку грубою нецензурною лайкою та погрожувала їй фізичним насильством.

Ще двоє жителів Березівської та один Петровірівської ОТГ те саме робили зі співмешканками. Чоловіки лаялися на дружин, грозилися побити, навіть виганяли з дому. Причиною такої поведінки були, знову ж таки, побутові негаразди, а в останньому випадку пияцтво кривдника.

Усіх правопорушників поліцейські притягували спочатку до адміністративної відповідальності, що передбачена статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кривдників відсторонювали від потерпілих терміновими заборонними приписами та попереджали про кримінальну відповідальність.

Коли ж домашнє насильство набуло систематичного характеру, поліцейські розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Зібравши достатньо доказів, фігурантам висунули обвинувачення у домашньому насильстві, тобто умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо іншої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань, розладів здоров’я та погіршення якості життя.

Розглянувши матеріали проваджень та дослідивши надані правоохоронцями докази, суд визнав обвинувачених винними і призначив їм покарання.

Жителю Петровірівської ОТГ призначив 200 годин громадських робіт та виніс обмежувальний припис на шість місяців із забороною наближатися до потерпілої та будь-яким чином контактувати з нею. Втім чоловік, будучи у нетверезому стані, продовжував навідуватись до жінки, чим порушив судову заборону. За фактом умисного невиконання обмежувального припису суду поліцейські розпочали ще одне провадження за статтею 390-1 ККУ і висунули фігуранту обвинувачення. Після цього суд засудив правопорушника до двох років обмеження волі з іспитовим строком один рік.

Жителька Миколаївської ОТГ отримала покарання у вигляді одного року позбавлення волі з випробувальним строком один рік. Один житель Березівської ОТГ засуджений до громадських робіт строком 150 годин, а другий – до одного року обмеження волі з іспитовим терміном два роки.

«Поліцейські закликають не терпіти та не приховувати насильство у будь-яких його проявах, а повідомляти про нього на спецлінію «102» або Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства за номером 116123 чи на Урядову «гарячу лінію» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей за номером 1547. Те саме просимо робити і свідків. Ми маємо усі важелі, щоб зупинити тиранію», – зауважив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Березівський районний відділ поліції Одещини