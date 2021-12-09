У Дніпрі хлопець убив дівчину, штовхнувши її під час сварки з балкону

Подія сталася 7 грудня близько 20:30 у багатоповерхівці у Соборному районі Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік штовхнув потерпілу з балкону квартири. Внаслідок отриманих травм вона померла.

Працівники відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. // Діло