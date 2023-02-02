У Дніпрі ліквідовано банду вимагачів

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактом вимагання з погрозою насильства, що завдало значної шкоди потерпілому, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, троє дніпрян впродовж тривалого часу із застосуванням погроз фізичного насильства вимагали неіснуючі борги у місцевих мешканців.

У серпні 2022 року учасники групи зімітували дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Вони пообіцяли приховати тіло начебто загиблої людини. За таку «допомогу» почали вимагати у потерпілого грошові кошти у розмірі 8 тис доларів США. В разі відмови погрожували застосуванням насильства до нього та близьких родичів.

Під час одержання другої частини «боргу» в сумі 5 тис доларів США усіх учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора