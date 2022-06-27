У Дніпрі оперативники затримали озброєну злочинну групу

З проникненням у житло та застосуванням зброї — злочинці майже місяць готували напад на містянку.

26 червня в ході реалізації оперативної інформації поліцейські Дніпровського районного управління поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали членів злочинної групи, під час скоєння нападу на потерпілу. Ними виявилися двоє чоловіків, віком від 32 до 48 років. Затримані в масках проникли до будинку потерпілої в місті Підгородньому та погрожуючи зброєю заволоділи грошима.

У нападників правоохоронці вилучили викрадені грошові кошти, гранату РГД 5 з запалом типу УЗРГМ, пістолет з ознаками переробки, балаклави, перчатки, викрутки, сокиру та інші речі, які вони підготували та використовували для скоєння злочину.

В ході слідства правоохоронці встановили, що один з фігурантів знаходився у активному розшуку за скоєння майнового злочину у місті Дніпрі. Поліцейські затримали двох чоловіків в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції