В Харькове задержали злоумышленников, похищавших людей и грабивших обменники валют

В Харькове двое мужчин напали на обменник валют и хотели его ограбить. Их задержали силовики КОРД и полицейские отряда особенного назначения.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Департамент уголовного розыска.

В полицию 20 апреля обратилась работница обменного пункта в Харькове. Она сообщила, что неизвестный мужчина напал на кассира с пистолетом и забрал у того 1,6 млн. гривен.

Его сообщник в это время находился на улице начеку.

Злоумышленникам по 33 года. На их «счету» около 10 разбойных нападений, грабежей, похищение человека, краж с проникновением.

Сейчас выясняется, к скольким преступлениям причастны фигуранты.

Во время проведения обысков по местам жительства «любителей легких денег» обнаружили рации, одежду и автомобили, на которых увозили накраденное, 44 тысячи долларов США и около 270 тысяч гривен наличными.