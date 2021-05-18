В Харькове задержали злоумышленников, похищавших людей и грабивших обменники валют
В Харькове двое мужчин напали на обменник валют и хотели его ограбить. Их задержали силовики КОРД и полицейские отряда особенного назначения.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Департамент уголовного розыска.
В полицию 20 апреля обратилась работница обменного пункта в Харькове. Она сообщила, что неизвестный мужчина напал на кассира с пистолетом и забрал у того 1,6 млн. гривен.
Его сообщник в это время находился на улице начеку.
Злоумышленникам по 33 года. На их «счету» около 10 разбойных нападений, грабежей, похищение человека, краж с проникновением.
Сейчас выясняется, к скольким преступлениям причастны фигуранты.
Во время проведения обысков по местам жительства «любителей легких денег» обнаружили рации, одежду и автомобили, на которых увозили накраденное, 44 тысячи долларов США и около 270 тысяч гривен наличными.Tweet