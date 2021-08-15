У Дніпрі патрульні виявили у водія мопеда 95 «закладок»

Сьогодні вночі на проспекті Поля екіпаж патрульних помітив водія мопеда, що керував транспортним засобом без мотошолома. Його вирішили зупинити. Втім, кермувальник, зупинившись, кинув двоколісний та кинувся бігти геть. Втікаючи, чоловік викинув телефон та коробку з-під нього. Поліцейські наздогнали громадянина й затримали.

Під час поверхневої перевірки у затриманого, мешканця Харкова, патрульні виявили в кишені шорт два пакети. В одному було 8 згортків із невідомою речовиною, схожою на наркотичну, а в іншому — 58. Також 24-річний чоловік повідомив, що в коробці з-під телефону, яку він викинув, теж знаходяться 29 згортків із забороненою речовиною.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила телефон та 95 згортків із невідомими речовинами, схожими на наркотичні.

Інспектори також склали на кермувальника адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та доставили його до відділку поліції.

Патрульна поліція Дніпропетровської області