У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку

У п’ятницю, 4 лютого, в Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку. У свою чергу керівництво банку оголосило винагороду за інформацію про злочин.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Приватбанку.

Інцидент стався о 17:15 у відділення банку по вулиці Будівельників. У банк зайшов чоловік, який почав розмову про життя зі співробітницею банку, під час якого з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет і погрозами змусив відвести його в касу, де вимагав віддати всю готівку.

У банку повідомили, що касир підготувала пакет із залишками виторгу, сума якої була незначною. Разом з тим співробітниця банку встигла натиснути на «тривожну кнопку», включила сирену і викликала охорону.

Грабіжник покинув відділення банку, почувши сирену.

За фактом спроби збройного пограбування відділення ПриватБанку ведеться слідство.

Крім того, служба безпеки Банку оголосила про винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про злочинців, яка допоможе швидше розкрити злочин

«Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02 або (067) 565 12 34, електронною поштою [email protected], а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується», — заявив прес-секретар Приватбанку Олег Серга.