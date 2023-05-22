У Дніпрі поліцейського викрили у зловживанні впливом

За вплив на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо підозрюваної у крадіжці особи поліцейський вимагав 3000 доларів США неправомірної вигоди. За скоєне він понесе кримінальну відповідальність.

Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про протиправну діяльність заступника начальника одного із відділень поліції Дніпровського райуправління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, він запропонував жительці Дніпра «відкупитися» за вчинену нею крадіжку. Свою «послугу» оцінив у 3 тисячі доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, розпочали кримінальне провадження. В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт передачі грошей посереднику поліцейського.

Наразі фігуранту вже оголошено про підозру за ч.2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України та відсторонено від займаної посади.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України